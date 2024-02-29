  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом

Германия
Обновлено

Агент Виртца рассказал о будущем игрока

Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом

Фото: Bundesliga

Новина українською

Ханс-Йоахим Виртц, отец, а также агент полузащитника "Байера" Флориана Виртца, прокомментировал будущее игрока в немецком клубе.

"У Флориана контракт в Леверкузене до 2027 года. Примерно столько времени он проведет там. Я не имею ответа на то, что произойдет потом. Мы подождем два года, а потом будет видно".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Виртц в этом сезоне Бундеслиги сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.

Читайте такжеСМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал
По теме
yellow-arrow
Дайер присоединится к мюнхенской Баварии на постоянной основе
yellow-arrow
Штрайх - о матче против Баварии: Мы должны реализовать все свои моменты. Наши игроки очень мотивированы
yellow-arrow
Тухель: После решения об уходе я не стал чувствовать меньше давления
Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости