Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом

Ханс-Йоахим Виртц, отец, а также агент полузащитника "Байера" Флориана Виртца, прокомментировал будущее игрока в немецком клубе.

"У Флориана контракт в Леверкузене до 2027 года. Примерно столько времени он проведет там. Я не имею ответа на то, что произойдет потом. Мы подождем два года, а потом будет видно".