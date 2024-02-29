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Лидер Байера, вероятно, не покинет свой клуб летом
Агент Виртца рассказал о будущем игрока
Фото: Bundesliga
Ханс-Йоахим Виртц, отец, а также агент полузащитника "Байера" Флориана Виртца, прокомментировал будущее игрока в немецком клубе.
"У Флориана контракт в Леверкузене до 2027 года. Примерно столько времени он проведет там. Я не имею ответа на то, что произойдет потом. Мы подождем два года, а потом будет видно".
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Виртц в этом сезоне Бундеслиги сыграл 23 матча, в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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