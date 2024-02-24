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СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал
Говорят, что это его мечта
Фото: bayer04.de
Хаби Алонсо со своим "Байером" продолжает демонстрировать безупречные результаты в Бундеслиге. Тренер в последнее время постоянно попадает в заголовки СМИ, как главный кандидат на должность менеджера "Ливерпуля" или "Баварии".
Однако, по информации издания Fussball News Алонсо может отказаться от обоих клубов. Все из-за того, что испанец мечтает о предложении от "Реала". Малоизвестный портал отмечает, что мадридцы тоже хотят видеть Хаби во главе своей команды, но через некоторое время, а возможно и годы.
"Байер" остается на 1-м месте Бундеслиги. "Бавария", которая идет второй, отстает на 8 очков.
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