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СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал

Германия

Говорят, что это его мечта

СМИ: Хаби Алонсо готов отказаться от Ливерпуля и Баварии, лишь бы подождать Реал

Фото: bayer04.de

Новина українською

Хаби Алонсо со своим "Байером" продолжает демонстрировать безупречные результаты в Бундеслиге. Тренер в последнее время постоянно попадает в заголовки СМИ, как главный кандидат на должность менеджера "Ливерпуля" или "Баварии".

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Однако, по информации издания Fussball News Алонсо может отказаться от обоих клубов. Все из-за того, что испанец мечтает о предложении от "Реала". Малоизвестный портал отмечает, что мадридцы тоже хотят видеть Хаби во главе своей команды, но через некоторое время, а возможно и годы.

"Байер" остается на 1-м месте Бундеслиги. "Бавария", которая идет второй, отстает на 8 очков.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен)
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Источник:
fussball.news
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Romerik (YNWA)
24.02.2024 в 21:50
Ср*ні журнашлюхи За 3 дні особисто прочитав три новини: Хабі віддає перевагу переходу в баварію. Для Хабі пріоритетом є перехід в ліверпуль. А тут вже реал Клоуни бл...
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
24.02.2024 в 21:50
Ср*ні журнашлюхи За 3 дні особисто прочитав три новини: Хабі віддає перевагу переходу в баварію. Для Хабі пріоритетом є перехід в ліверпуль. А тут вже реал Клоуни бл...
Ответить
0
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