После ЛЧ путь Тухеля в Баварии может прекратиться

Руководство "Баварии" приняло решение, что не уволит Томаса Тухеля до матча против "Лацио", сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По имеющейся информации, если "Бавария" сможет пройти в 1/4 финала Лиги чемпионов, Томас Тухель останется на посту главного тренера команды до конца сезона. Но если "Бавария" не сумеет пройти дальше, немецкого специалиста уволят. Журналист додает, что Зидан может заменить Тухеля в случае его досрочного ухода. Также мюнхенцы заинтересованные в приглашении Хаби Алонсо на пост главного тренера.

????News #Tuchel: He will definitely be the coach against Lazio Rom!



➡️ If Bayern reach the quarter-finals, regardless of how, Tuchel should stay in charge until the end of the season



➡️ But: If Bayern exit after the 0-1 loss in the first leg, an immediate separation is likely!… pic.twitter.com/X4ShYnyOGE