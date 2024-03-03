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Бундеслига. Кёльн – Байер 0:2. 10 очков отрыва за 10 туров до финиша
Латерали приносят Леверкузену трудовую победу в дерби
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 24-й тур
Кёльн, Рейн Энерги
Кёльн – Байер 0:2
Голы: Фримпонг 37, Гримальдо 73
Кёльн: Швебе – Карстенсен, Шабо, Хюберс, Финкгрефе – Алиду (Тиггес, 82), Любичич, Мартель (Шмитц, 83), Майна (Хусейнбашич, 83) – Адамян (Диль, 65; Пакярада, 69), Тильманн
Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье (Тапсоба, 79) – Фримпонг (Телла, 46), Джака (Паласиос, 82), Андрих, Гримальдо – Хофманн (Адли, 65), Виртц – Шик (Иглесиас, 65)
Предупреждения: Любичич 16, Мартель 29 – Фримпонг 23, Станишич 59
Удаление: Тильманн 14
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