Бундеслига. 24-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Вердер 2:1

Голы: Байер 8, 44 – Альверо 90+2

Игра против "Вердера" в очередной раз подсветила зависимость результатов "Хоффенхайма" от Максимилиана Байера. Молодой форвард разрывал на старте своего первого полноценного сезона в Бундеслиге прошлой осенью, забив в 6 из 7 матчей подряд. А зинсхаймцы тогда были на серьёзном ходу. В последнее время Байер снова в хорошей форме – его дубль неделю назад позволил отпраздновать первую победу в 2024-м году в игре с Дортмундом. Сегодня Макс снова забил дважды, и снова принёс 3 очка.

Заключительный матч 24-го тура был не только встречей двух самых симпатичных команд середины таблицы. Но также важной игрой с точки зрения борьбы за 7-е место, которое станет еврокубковым в случае победы "Байера" в Кубке Германии. "Хоффенхайм" и "Вердер" имели по 30 очков наравне с "Фрайбургом", и победа над прямым конкурентом была задачей, которую обе стороны поставили на сегодняшнюю игру.

В первом тайме команды разменялись парочкой моментов для своих главных бомбардиров. Байер начал с неочевидного, положив мяч в угол после подачи с корнера. Удар слёту с 11 метров из-под защитника, но Максимилиан исполнил на высшем уровне, открыв счёт. Дальше включился форвард Бундестим Марвин Дукш. После передачи Вайзера Дукш опасно пробил головой, но Бауманн справился. А затем Марвин едва не забил в ближний угол, но ошибку вратаря исправила штанга.

А перед самым перерывом снова напомнил о себе Байер. Это была фактически копия третьего гола в ворота "Боруссии" в прошлое воскресенье. "Хоффенхайм" классно вышел из-под прессинга, а центрбек Гриллич (ассист+предассист в прошлом туре) исполнил шикарную передачу на Бебу за спины защитникам. Бебу прострелил на дальнюю штангу, где Байер элементарно замкнул.

Вторая половина снова началась с обмена моментами. У "Вердера" угрожал Агу. Бременцы отобрали мяч на чужой трети поля, Дукш остроумно пропустил мяч на свободного латераля. Но Агу пробил ужасно. В ответ Байер едва не забил гол-близнец. Бебу снова принял передачу из глубины, прострелил вдоль вратарской, но Макс на этот раз пробил во вратаря.

Оставалось 20 минут до конца встречи, "Хоффенхайм" спокойно контролировал игру, но тут сказалось использование форварда Бюльтера на позиции вингбека. Бюльтер на ровно месте наступил на ахилл Вайзера и ушёл с поля со второй жёлтой за игру. Первые 10 минут "Вердер" бездарно использовал численное большинство, но затем реально прижал. Альверо отыграл один ударом с близкого расстояния на второй компенсированной. А затем Битенкур едва не сравнял, но его выстрел после углового просвистел рядом с дальней штангой. 2:1.

Хоффенхайм: Бауманн – Брукс, Кабак, Гриллич – Кадержабек, Штах, Тохумджу (Гайгер, 65; Бекер, 87), Бюльтер – Бебу, Байер (Нсоки, 77) – Вегорст

Вердер: Цеттерер – Юнг, Малатини, Гросс (Битенкур, 86) – Вайзер, Линен, Стаге (Альверо, 73), Шмид, Агу (Деман, 65) – Дукш (Нджинма, 64), Вольтемаде (Ковнацки, 73)

Удаление: Бюльтер 73