Уже 10 очков разницы с Баварией. Кельн - Байер 0:2. Видеообзор матча

Хаби Алонсо продолжает наращивать силы и одерживает очередную победу в Бундеслиге. Сегодня пострадал на домашнем стадионе "Кельн" от двух фланговых защитников: Фримпонга и Гримальдо. Разница с "Баварией" уже 10 очков, чемпионство не за горами?

Бундеслига, 24-й тур

Кельн, Рейн Энерги

Кельн - Байер 0:2

Голы: Фримпонг 37, Гримальдо 73