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Уже 10 очков разницы с Баварией. Кельн - Байер 0:2. Видеообзор матча

Германия

Кельн - Байер ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 03.03.2024 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол

Уже 10 очков разницы с Баварией. Кельн - Байер 0:2. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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Хаби Алонсо продолжает наращивать силы и одерживает очередную победу в Бундеслиге. Сегодня пострадал на домашнем стадионе "Кельн" от двух фланговых защитников: Фримпонга и Гримальдо. Разница с "Баварией" уже 10 очков, чемпионство не за горами?

Бундеслига, 24-й тур
Кельн, Рейн Энерги
Кельн - Байер 0:2
Голы: Фримпонг 37, Гримальдо 73

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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