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Бавария официально продлила контракт с 18-летним талантом Матисом Телем 

Германия

Матис Тель останется в Мюнхене до 2029 года

Бавария официально продлила контракт с 18-летним талантом Матисом Телем 

Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий

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Вингер “Баварии” и молодежной сборной Франции Матис Тель продлил свой контракт с клубом до 2029 года.

Предыдущее соглашение 18-летнего футболиста с “Баварией” действовало до 2027 года. В немецкой и французской прессе были сообщения, что Тель был недоволен своим игровым временем, но спортивным боссам “Баварии” Максу Эберлю и Кристофу Фройнду удалось убедить француза, что его будущее – в Мюнхене.

Тель перешел в “Баварию” из “Ренна” летом 2022 года 20 млн евро. В 59 матчах за “Баварию” вингер/нападающий забил 13 голов.

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Источник:
fcbayern.com
Опубликовал: Александр Сапожников
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