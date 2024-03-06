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Бавария официально продлила контракт с 18-летним талантом Матисом Телем
Матис Тель останется в Мюнхене до 2029 года
Фото: twitter.com/FCBayern/Автор - невідомий
Вингер “Баварии” и молодежной сборной Франции Матис Тель продлил свой контракт с клубом до 2029 года.
Предыдущее соглашение 18-летнего футболиста с “Баварией” действовало до 2027 года. В немецкой и французской прессе были сообщения, что Тель был недоволен своим игровым временем, но спортивным боссам “Баварии” Максу Эберлю и Кристофу Фройнду удалось убедить француза, что его будущее – в Мюнхене.
Mit ???????????????? ???????????? ???????????????????? für den FC Bayern ❤️????— FC Bayern München (@FCBayern) March 6, 2024
???? Mathys Tel bleibt bis 2029!
???? https://t.co/u0VzlqgHMZ
#Tel2029 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/y8IYrBxR2Z
Тель перешел в “Баварию” из “Ренна” летом 2022 года 20 млн евро. В 59 матчах за “Баварию” вингер/нападающий забил 13 голов.
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