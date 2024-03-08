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Штутгарт продлил контракт с Хёнессом - тренер за один сезон поднял клуб с зоны вылета до борьбы за ЛЧ
Успехи наставника отмечены руководством клуба
Bavarian Football Works
Немецкий "Штутгарт" официально объявил в своих социальных сетях о продлении контракта с главным тренером команды Себастьяном Хёнессом. Новое соглашение специалиста со "швабами" рассчитано до лета 2027 года.
Напомним, Хёнесс приступил к работе со "Штутгартом" 3 апреля 2023-го года. Основной задачей для специалиста на тот момент было сохранение прописки в Бундеслиге. После её выполнения Хёнесс начал полноценный сезон во главе "швабов", и по состоянию на сегодня клуб занимает третье место в турнирной таблице после 24 туров чемпионата Германии.
Sebastian #Hoeneß bleibt weiß-rot: Der VfB Stuttgart hat den ursprünglich bis 2025 datierten Vertrag mit seinem Cheftrainer bis 30. Juni 2027 verlängert.— VfB Stuttgart (@VfB) March 8, 2024
Zur Meldung ???????? https://t.co/dhodcYQYvs#VfB | #Hoeneß2027 pic.twitter.com/VvbDfijg8w
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