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Штутгарт продлил контракт с Хёнессом - тренер за один сезон поднял клуб с зоны вылета до борьбы за ЛЧ

Германия
Обновлено

Успехи наставника отмечены руководством клуба

Штутгарт продлил контракт с Хёнессом - тренер за один сезон поднял клуб с зоны вылета до борьбы за ЛЧ

Bavarian Football Works

Новина українською

Немецкий "Штутгарт" официально объявил в своих социальных сетях о продлении контракта с главным тренером команды Себастьяном Хёнессом. Новое соглашение специалиста со "швабами" рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Хёнесс приступил к работе со "Штутгартом" 3 апреля 2023-го года. Основной задачей для специалиста на тот момент было сохранение прописки в Бундеслиге. После её выполнения Хёнесс начал полноценный сезон во главе "швабов", и по состоянию на сегодня клуб занимает третье место в турнирной таблице после 24 туров чемпионата Германии.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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