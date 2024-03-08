Штутгарт продлил контракт с Хёнессом - тренер за один сезон поднял клуб с зоны вылета до борьбы за ЛЧ

Немецкий "Штутгарт" официально объявил в своих социальных сетях о продлении контракта с главным тренером команды Себастьяном Хёнессом. Новое соглашение специалиста со "швабами" рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, Хёнесс приступил к работе со "Штутгартом" 3 апреля 2023-го года. Основной задачей для специалиста на тот момент было сохранение прописки в Бундеслиге. После её выполнения Хёнесс начал полноценный сезон во главе "швабов", и по состоянию на сегодня клуб занимает третье место в турнирной таблице после 24 туров чемпионата Германии.