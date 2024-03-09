Бундеслига, 25-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Боруссия Д 1:2

Голы: Нджинма 70 – Мален 21, Санчо 38

"Боруссия" добыла важные три очка в Бремене, закрепившись в зоне ЛЧ перед сумасшедшим отрезком. Впереди у Дортмунда не только ответный матч против ПСВ, но и встреча со всеми конкурентами по топ-6 в ближайших шести турах. И подопечные Терзича как минимум подходят к решающим неделям сезона в хорошем настроении, хотя сегодняшний успех был, мягко скажем, неубедительным.

"Боруссия" начала на "Везерштадион" активно и размашисто, но держать высокий темп без высокого брака гости не смогли. Потому с минуты 10-й перешли на терпеливый розыгрыш. И он работал откровенно плохо. Забитцер поднимался вперёд, оставляя одинокого Джана в центре поля, который вместе с 4-й защитников слабо двигал мяч вперёд. Чем начал пользоваться "Вердер", подлавливая соперника на ошибках.

В дебюте встречи лихо разошёлся Вайзер. Дважды обокрал Санчо на своём фланге. И один из отборов привёл к выходу Дукша 1 на 1 транзитом через Шмида. Марвин пожадничал и откровенно плохо исполнил парашют, который легко забрал Кобель. Затем Вайзер остроумно подключился на корнер из глубины и опасно пробил, забежав в штрафную вторым темпом.

Впрочем, "Вердер" по привычке увлёкся атакой и сам стал регулярно пропускать удары. Сначала упустили забег Малена, который привёл к опасному угловому. А затем хозяева уснули в позиционной обороне, и после ошибки вратаря Мален забил свой 5-й гол в 4 матчах. Зюле впервые нашёл между линий Брандта вертикальной передачей. Юлиан приложился издали. И после невнятного сейва Цеттерера Мален исполнил на высшем уровне – первым касанием обработал сложный мяч, вторым уложил мяч в ворота ударом через себя.

С этого момента пошла активная игра на встречных курсах, к которой лучше были готовы гости. "Вердер" несколько раз довольно опасно разыграл ауты быстрыми вбросами. В частности неплохо бил Нджинма в ближний угол, но не попал. В то же время БД регулярно выбегала в опасные контратаки. Одну из них запорол Санчо, затянув с пасом на Фюллькруга, который мог легко выводить Брандта сам на сам. Но вскоре Джейдон исправился. Издевательски легко обыграл Малатини 1 в 1 в быстром выпаде, после чего поразил ближний угол. 0:2 на голом мастерстве.

На последних секундах тайма уже Мален пытался убежать от Малатини в штрафной "Вердера". Но аргентинец на этот раз выстоял. Начал контратаку хозяев, которую Забитцер прервал дурацким фолом на Вайзере. Наступил на ахилл и ушёл с поля с удалением, усложнив своей команде задачу на вторую половину.

Ещё до перерыва Терзич выпустил Хуммельса вместо бедолаги Малена, после чего Дортмунд перешёл на 5 защитников. Затем ещё и Фюллькруга сняли, выпустив опорника Озджана вместо экс-форварда "Вердера". Первые 20 минут второго тайма "музыканты" не мог пройти сквозь автобус гостей. Единственный полумомент был у Дукша. Вайзер оперативно нашёл форварда в штрафной, а тот в одно касание с разворота пробил рядом с ближней шестёркой со средней дистанции.

Но со временем подопечные Оле Вернера стали играть гибче, меняться позициями и им стало удаваться путать оборону соперника. Хуммельс ничем не помог после роскошной передачи Дукша из глубины, не достав до мяча в подкате. Марвин нашёл в штрафной Шмида, который ворвался вторым темпом и оперативно свёл Нджинму с пустым углом ворот Кобеля. Джастин бывшую команду не простил, отыграв один мяч.

Впрочем, со вторым у "Вердера" не срослось. Вторую изысканную комбинацию решили не искать, перейдя на прямолинейный штурм. И создали угрозу только со стандартов. Вайзер имел лучший шанс сравнять. Его забыли на подборе, позволив миниатюрному латералю опасно пробить метров в 9-ти. Но удар принял на себя защитник в последний момент. А напоследок Дукш пробил в стенку с опасного штрафного почти на линии штрафной. 1:2.

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Юнг, Штарк (Альверо, 84), Малатини (Велькович, 65), Агу (Битенкур, 79) – Линен, Стаге (Ковнацки, 65), Шмид (Вольтемаде, 84) – Нджинма, Дукш

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Зюле, Шлоттербек, Матсен (Бенсебайни, 84) – Забитцер, Джан – Мален (Хуммельс, 45+3), Брандт (Адейеми, 65), Санчо (Нмеча, 74) – Фюллькруг (Озджан, 65)

Удаление: Забитцер 45+1