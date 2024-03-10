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Джейдон Санчо забил первый гол после возвращения в Боруссию Дортмунд
Он оказался в итоге победным
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 25 тура Бундеслиги "Вердер" проиграл на домашнем поле "Боруссии" Дортмунд (1:2).
Второй гол "шмелей" в первом тайме забил Джейдон Санчо. Для английского вингера это первый гол с момента возвращения в Дортмунд.
В общей сложности полузащитник с января этого года провел восемь матчей, в которых отличился одним голом и одним ассистом.
Арендное соглашение "Манчестер Юнайтед" и "Боруссии" Дортмунд на счет Санчо действует до конца текущего сезона. После ее завершения англичанин должен вернуться в структуру "манкунианцев".
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