Бундеслига. Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1. Гётце вдохновляет орлов на важный камбек

Бундеслига, 25-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хоффенхайм 3:1

Голы: Кох 32, Эбимбе 50, Гётце 64 – Брукс 6

Айнтрахт: Трапп – Кох, Тута, Пачо – Нкунку, Схири (Хасебе, 86), Ларссон (ван де Бек, 72), Дина-Эбимбе (Экитик, 72), Гетце (Чендлер, 86), Шаиби (Кнауфф, 42), Мармуш

Хоффенхайм: Бауманн – Акпогума, Брукс, Кабак, Гриллич (Адамс, 86), Нсоки (Юрасек, 55) – Бекер (Бисхоф, 86), Штах (Дрекслер, 72) – Крамарич (Конте, 72) – Бебу, Байер

Удаления: Брукс 22, Кабак 78

"Айнтрахт" отпраздновал 125-летие важной победой над "Хоффенхаймом". По сути, этим вечером на "Дойче Банк Арене" решалась судьба 6-й позиции, которая гарантирует участие в ЛК (или ЛЕ в случае победы "Байера" в Кубке). Гости из Зинсхайма в случае успеха могли сократить отрыв от конкурента до минимального. Вместо этого получили -7 пунктов отставания.

Хотя начиналась игра для гостей крайне оптимистично. Защитники "Айнтрахта" забыли на ближней штанге гигантского Брукса. И американец легко забил второй гол "Хоффенхайма" с угловых за сезон. Предыдущий был неделю назад. Но вскоре Брукс уже был антигероем. Гости провалились в обороне, и Брукс ценой фола последней надежды остановил Мармуша. Третье удаление команды за 4 матча. И даже не последнее за игру.

"Айнтрахт" быстро вернулся в игру. Топмёллер дал возможность центрбеку Робину Коху подключаться вперёд, используя численный перевес. И это дало плоды через 5 минут. Мармуш скинул Коху под удар и новоявленный либеро красиво положил в нижний угол.

Гости дожили до перерыва, но второй половине им быстро приговор вынес Марио Гётце. Опытный хавбек сначала положил идеальный кросс на Эбимбе, который уверенно пробил головой в верхний угол. А ещё через 15 минут Марио поставил точку в роскошной комбинации. Эбимбе классно разрезал оборону соперника в контратаке, Кнауфф пяткой прострелил на второй темп, а оттуда Гётце чётко замкнул в пустой угол.

"Хоффенхайм" совсем поплыл на финише, доигрывая вдевятером после второй жёлтой Кабака. Но расчётливые "орлы" решили не доводить дело до разгрома, довольствуясь лёгкими 3 очками.