Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нагельсманн хочет определиться с будущим клубом до начала Евро-2024
36-летний тренер планирует вернуться в клубный футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн планирует определиться со своим будущим еще до начала Евро-2024.
Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг, 36-летний тренер хочет объявить о своем будущем клубе еще в апреле или мае, чтобы его будущее не было темой для разговоров во время самого Евро-2024.
Контракт Нагельсманна со сборной Германии действует до 31 июля 2024 года. В клубном футболе тренер работал в "Хоффенхайме", "РБ Лейпциг" и "Баварии".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:SkySportDE
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров перевел двух игроков из резервного списка в основной
- СМИ назвали сроки получения Украиной первых самолетов F-16
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- Больше не Неверкузен? 5 компонентов успеха Байера, которые подарят нам нового немецкого чемпиона
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн