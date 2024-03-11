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Нагельсманн хочет определиться с будущим клубом до начала Евро-2024

Германия

36-летний тренер планирует вернуться в клубный футбол

Нагельсманн хочет определиться с будущим клубом до начала Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн планирует определиться со своим будущим еще до начала Евро-2024.

Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг, 36-летний тренер хочет объявить о своем будущем клубе еще в апреле или мае, чтобы его будущее не было темой для разговоров во время самого Евро-2024.

Контракт Нагельсманна со сборной Германии действует до 31 июля 2024 года. В клубном футболе тренер работал в "Хоффенхайме", "РБ Лейпциг" и "Баварии".

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Источник:
SkySportDE
Опубликовал: Александр Сапожников
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