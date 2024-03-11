Нагельсманн хочет определиться с будущим клубом до начала Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн планирует определиться со своим будущим еще до начала Евро-2024.

Как сообщает инсайдер Флориан Платтенберг, 36-летний тренер хочет объявить о своем будущем клубе еще в апреле или мае, чтобы его будущее не было темой для разговоров во время самого Евро-2024.

Контракт Нагельсманна со сборной Германии действует до 31 июля 2024 года. В клубном футболе тренер работал в "Хоффенхайме", "РБ Лейпциг" и "Баварии".