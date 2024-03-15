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Спортивный директор Баварии: Арсенал - один из лучших клубов Европы

Германия

Макс Эберль высказался о жеребьевке 1/4 финала ЛЧ

Спортивный директор Баварии: Арсенал - один из лучших клубов Европы

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

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Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Арсенала" в рамках 1/4 финала.

"Мы хотим попасть в полуфинал, хотя "Арсенал" является одним из лучших клубов Европы. Сейчас у них сбалансированная команда, они играют в очень хороший футбол. Мы сосредоточены и с нетерпением ждем этих поединков".

Напомним, поединок "Арсенал" - "Бавария" состоится 9 апреля.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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