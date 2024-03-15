Спортивный директор Баварии: Арсенал - один из лучших клубов Европы

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Арсенала" в рамках 1/4 финала.

"Мы хотим попасть в полуфинал, хотя "Арсенал" является одним из лучших клубов Европы. Сейчас у них сбалансированная команда, они играют в очень хороший футбол. Мы сосредоточены и с нетерпением ждем этих поединков".