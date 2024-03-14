Хавбек Баварии, который арендован ПСВ, не хочет возвращаться в Германию

Малик Тилльман, полузащитник "Баварии", который сейчас выступает за "ПСВ" на правах аренды, рассказал о своем будущем.

"Это больше зависит от клубов, чем от меня. Я был бы счастлив, если бы остался, но да. Это зависит от "Баварии" и ПСВ".

Малик в Эредивизие в этом сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.