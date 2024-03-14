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Хавбек Баварии, который арендован ПСВ, не хочет возвращаться в Германию
Я был бы счастлив, если бы остался (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Малик Тилльман, полузащитник "Баварии", который сейчас выступает за "ПСВ" на правах аренды, рассказал о своем будущем.
"Это больше зависит от клубов, чем от меня. Я был бы счастлив, если бы остался, но да. Это зависит от "Баварии" и ПСВ".
Малик в Эредивизие в этом сезоне сыграл 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 ассистов.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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