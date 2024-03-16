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Гарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги

Германия

Сегодня от нападающего Баварии пострадал Дармштадт

Гарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги

Фото: bundesliga.com

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В матче 26-го тура Бундеслиги между "Дармштадтом" и "Баварией" было установлено историческое достижение. В добавленное время к первому тайму нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил свой 31-й гол в немецкой лиге. Он стал первым игроком, которому удалось оформить более 30 мячей в дебютном сезоне в Бундеслиги.

Кроме этого, для Кейна такое количество голов в лиге является наибольшим в его профессиональной карьере. Также нападающий "Баварии" лидирует в гонке лучшего бомбардира Бундеслиги, у ближайшего преследователя Серу Гирасси из "Штутгарта" 21 гол.

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Напомним, что английский нападающий дважды забивал по 30 голов в АПЛ в сезонах 2017-18 и 2022-23.

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Источник:
Bayern&Germany
Опубликовал: Александр Гресь
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