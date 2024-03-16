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Гарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги
Сегодня от нападающего Баварии пострадал Дармштадт
Фото: bundesliga.com
В матче 26-го тура Бундеслиги между "Дармштадтом" и "Баварией" было установлено историческое достижение. В добавленное время к первому тайму нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил свой 31-й гол в немецкой лиге. Он стал первым игроком, которому удалось оформить более 30 мячей в дебютном сезоне в Бундеслиги.
Harry Kane is the first player in Bundesliga history to score 31 goals in his debut season pic.twitter.com/oqqWYvCnWd— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 16, 2024
Кроме этого, для Кейна такое количество голов в лиге является наибольшим в его профессиональной карьере. Также нападающий "Баварии" лидирует в гонке лучшего бомбардира Бундеслиги, у ближайшего преследователя Серу Гирасси из "Штутгарта" 21 гол.
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Harry Kane scores his 31st Bundesliga goal of the campaign, the most he's ever scored in a league season. #SVDFCB pic.twitter.com/EHCg4JNZ76— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 16, 2024
Напомним, что английский нападающий дважды забивал по 30 голов в АПЛ в сезонах 2017-18 и 2022-23.
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