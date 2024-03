Гарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги

В матче 26-го тура Бундеслиги между "Дармштадтом" и "Баварией" было установлено историческое достижение. В добавленное время к первому тайму нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил свой 31-й гол в немецкой лиге. Он стал первым игроком, которому удалось оформить более 30 мячей в дебютном сезоне в Бундеслиги.

Кроме этого, для Кейна такое количество голов в лиге является наибольшим в его профессиональной карьере. Также нападающий "Баварии" лидирует в гонке лучшего бомбардира Бундеслиги, у ближайшего преследователя Серу Гирасси из "Штутгарта" 21 гол.

