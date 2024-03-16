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Аннигиляция по-мюнхенски. Дармштадт - Бавария 2:5. Видеообзор матча

Германия

Дармштадт - Бавария ⋉ 2:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Аннигиляция по-мюнхенски. Дармштадт - Бавария 2:5. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нынешний новичок Бундеслиги не смог ничего противопоставить немецкой машине. "Бавария" без особых проблем разобралась с хозяевами поля, забив 5 мячей. А Гарри Кейн установил очередной рекорд. Англичанин оформил свой 31-й гол за сезон, что является личным рекордом в его профессиональной карьере.

Бундеслига. 26-й тур
Дармштадт, Белленфальтор
Дармштадт - Бавария 2:5
Голы: Скарке 28, Вильгельмссон 90+5 - Мусиала 36, 64, Кейн 45+1, Гнабри 74, Тель 90+3

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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