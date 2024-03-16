Аннигиляция по-мюнхенски. Дармштадт - Бавария 2:5. Видеообзор матча

Нынешний новичок Бундеслиги не смог ничего противопоставить немецкой машине. "Бавария" без особых проблем разобралась с хозяевами поля, забив 5 мячей. А Гарри Кейн установил очередной рекорд. Англичанин оформил свой 31-й гол за сезон, что является личным рекордом в его профессиональной карьере.

Бундеслига. 26-й тур

Дармштадт, Белленфальтор

Дармштадт - Бавария 2:5

Голы: Скарке 28, Вильгельмссон 90+5 - Мусиала 36, 64, Кейн 45+1, Гнабри 74, Тель 90+3