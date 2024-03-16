Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аннигиляция по-мюнхенски. Дармштадт - Бавария 2:5. Видеообзор матча
Дармштадт - Бавария ⋉ 2:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Нынешний новичок Бундеслиги не смог ничего противопоставить немецкой машине. "Бавария" без особых проблем разобралась с хозяевами поля, забив 5 мячей. А Гарри Кейн установил очередной рекорд. Англичанин оформил свой 31-й гол за сезон, что является личным рекордом в его профессиональной карьере.
Бундеслига. 26-й тур
Дармштадт, Белленфальтор
Дармштадт - Бавария 2:5
Голы: Скарке 28, Вильгельмссон 90+5 - Мусиала 36, 64, Кейн 45+1, Гнабри 74, Тель 90+3
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью
- Как Усик отреагировал на нокдаун в поединке Джошуа-Нганну. Видео
- Металлист 1925 - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Звездный форвард мюнхенской Баварии недоволен уходом Тухеля в конце сезона
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн