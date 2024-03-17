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Алонсо уже в истории. Байер установил собственный рекорд по количеству побед в одном сезоне Бундеслиги

Германия

А на улице только март

Алонсо уже в истории. Байер установил собственный рекорд по количеству побед в одном сезоне Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 26 тура чемпионата Германии "Байер" в гостях победил "Фрайбург" со счетом 3:2.

Для леверкузенцев эта победа стала 22 в текущем сезоне Бундеслиги. Как сообщает Squawka, такое количество является рекордом для клуба в течение одного розыгрыша чемпионата.

За 26 матчей "Байер" забил 66 (второй показатель в лиге после "Баварии") голов и пропустил 18 (лучший показатель в лиге). Также на счету команды четыре ничьих.

Сейчас подопечные Хаби Алонсо находятся на первом месте с 10 очками отрыва от второй "Баварии". Следующий матч леверкузенцы проведут 30 марта против "Хоффенхайма".

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Источник:
Squawka
Опубликовал: Максим Кучер
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