Алонсо уже в истории. Байер установил собственный рекорд по количеству побед в одном сезоне Бундеслиги

В матче 26 тура чемпионата Германии "Байер" в гостях победил "Фрайбург" со счетом 3:2.

Для леверкузенцев эта победа стала 22 в текущем сезоне Бундеслиги. Как сообщает Squawka, такое количество является рекордом для клуба в течение одного розыгрыша чемпионата.

For the first time in the club's history, @bayer04fussball have won 22 games in a single Bundesliga campaign.



First title: ⏳???? pic.twitter.com/w0ikgHGY2m — Squawka (@Squawka) March 17, 2024

За 26 матчей "Байер" забил 66 (второй показатель в лиге после "Баварии") голов и пропустил 18 (лучший показатель в лиге). Также на счету команды четыре ничьих.

Сейчас подопечные Хаби Алонсо находятся на первом месте с 10 очками отрыва от второй "Баварии". Следующий матч леверкузенцы проведут 30 марта против "Хоффенхайма".