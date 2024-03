Алонсо уже в истории. Байер установил собственный рекорд по количеству побед в одном сезоне Бундеслиги

В матче 26 тура чемпионата Германии "Байер" в гостях победил "Фрайбург" со счетом 3:2.

Для леверкузенцев эта победа стала 22 в текущем сезоне Бундеслиги. Как сообщает Squawka, такое количество является рекордом для клуба в течение одного розыгрыша чемпионата.

For the first time in the club's history, @bayer04fussball have won 22 games in a single Bundesliga campaign.



First title: ⏳???? pic.twitter.com/w0ikgHGY2m