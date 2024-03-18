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Тренер сборной Германии определил двух ключевых игроков для успеха на Евро-2024
Юлиан Нагельсман считает, что Флориан Вирц и Джамал Мусиала - будущее сборной Германии
фото из свободных источников
Юлиан Нагельсман будет строить сборную Германии, где ключевыми игроками команды будут Флориан Вирц и Джамал Мусиала.
Также он хочет видеть в команде более работящих игроков, которые будут перекрывать недостатки этих футболистов. Флориан и Джамал являются одними из лучших в мире на позиции атакующего полузащитника, - сообщает Bayern & Germany.
Julian Nagelsmann is planning to build his team for the Euros around Jamal Musiala and Florian Wirtz. The coach emphasized on calling up more 'worker' type of players in order to cover the duo's back. The coach is planning with Wirtz and Musiala on the right and left half-spaces… pic.twitter.com/lt6UMHB9ZM— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 18, 2024
Напомним, что Флориан Вирц выступает за команду "Байер 04", где в текущем сезоне забил одиннадцать голов и отдал семнадцать ассистов в 36-ти матчах. Джамал Мусиала выступает за Мюнхенскую "Баварию", где сыграл 31 матч, забил двенадцать голов и отдал 7 ассистов.
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