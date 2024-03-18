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Тренер сборной Германии определил двух ключевых игроков для успеха на Евро-2024

Германия

Юлиан Нагельсман считает, что Флориан Вирц и Джамал Мусиала - будущее сборной Германии

Тренер сборной Германии определил двух ключевых игроков для успеха на Евро-2024

фото из свободных источников

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Юлиан Нагельсман будет строить сборную Германии, где ключевыми игроками команды будут Флориан Вирц и Джамал Мусиала.

Также он хочет видеть в команде более работящих игроков, которые будут перекрывать недостатки этих футболистов. Флориан и Джамал являются одними из лучших в мире на позиции атакующего полузащитника, - сообщает Bayern & Germany.

Напомним, что Флориан Вирц выступает за команду "Байер 04", где в текущем сезоне забил одиннадцать голов и отдал семнадцать ассистов в 36-ти матчах. Джамал Мусиала выступает за Мюнхенскую "Баварию", где сыграл 31 матч, забил двенадцать голов и отдал 7 ассистов.

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Юлиан Нагельсманн Джамал Мусиала
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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