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В Боруссии Менхенгладбах сменили руководство клуба

Германия

Причина: слабые результаты команды

В Боруссии Менхенгладбах сменили руководство клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы "Боруссии" постоянно используют слово "потрясение", чтобы оправдать текущий сезон с 12-м местом в Бундеслиге и кубковым поражением от "Саарбрюкена" из третьего дивизиона. Впрочем, сейчас пострадали именно руководство клуба: две легенды правления ушли в отставку: Президент Рольф Кёнигс, который занимал эту должность ровно 20 лет, и Ганс Майер, который был назначен членом исполнительного комитета в 2011 году.

Как говорится на официальном сайте "Боруссии", новым президентом клуба стал нынешний вице-президент Райнер Бонхоф, который собрал новую команду. Штефан Штегеманн из предыдущего состава Исполнительного комитета останется на своей должности. Бывший премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии (с 2010 по 2017 год) и фанатка Ханнелора Крафт и Роджер Брандтс, владелец гладбахской модной компании "Fynch and Hatton", стали новыми членами.

Рольф Кёнигс сам предложил наблюдательному совету Бонхофа как своего преемника на посту президента: "Он является боруссом уже более 50 лет, был вице-президентом с 2008 года и является хорошим, правильным выбором на эту должность".

По информации Bild, Кёнигс и Майер имели проблемы со здоровьем. Уход Кёнигса стал определяющим моментом: босс "Гладбаха" был самым долгим руководителем Бундеслиги, он реорганизовал клуб, построил новый стадион и вернул его в Европу.

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Источник:
Боруссія Менхенгладбах
Опубликовал: Александр Гресь
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