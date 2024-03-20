В Боруссии Менхенгладбах сменили руководство клуба

Боссы "Боруссии" постоянно используют слово "потрясение", чтобы оправдать текущий сезон с 12-м местом в Бундеслиге и кубковым поражением от "Саарбрюкена" из третьего дивизиона. Впрочем, сейчас пострадали именно руководство клуба: две легенды правления ушли в отставку: Президент Рольф Кёнигс, который занимал эту должность ровно 20 лет, и Ганс Майер, который был назначен членом исполнительного комитета в 2011 году.

Как говорится на официальном сайте "Боруссии", новым президентом клуба стал нынешний вице-президент Райнер Бонхоф, который собрал новую команду. Штефан Штегеманн из предыдущего состава Исполнительного комитета останется на своей должности. Бывший премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии (с 2010 по 2017 год) и фанатка Ханнелора Крафт и Роджер Брандтс, владелец гладбахской модной компании "Fynch and Hatton", стали новыми членами.

Gladbach: Rolf Königs weg, Rainer Bonhof neuer Präsident! https://t.co/rIAfJwx67i — BILD M'Gladbach (@BILD_MGladbach) March 19, 2024

Рольф Кёнигс сам предложил наблюдательному совету Бонхофа как своего преемника на посту президента: "Он является боруссом уже более 50 лет, был вице-президентом с 2008 года и является хорошим, правильным выбором на эту должность".

По информации Bild, Кёнигс и Майер имели проблемы со здоровьем. Уход Кёнигса стал определяющим моментом: босс "Гладбаха" был самым долгим руководителем Бундеслиги, он реорганизовал клуб, построил новый стадион и вернул его в Европу.