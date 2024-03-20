Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Боруссии Менхенгладбах сменили руководство клуба
Причина: слабые результаты команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Боссы "Боруссии" постоянно используют слово "потрясение", чтобы оправдать текущий сезон с 12-м местом в Бундеслиге и кубковым поражением от "Саарбрюкена" из третьего дивизиона. Впрочем, сейчас пострадали именно руководство клуба: две легенды правления ушли в отставку: Президент Рольф Кёнигс, который занимал эту должность ровно 20 лет, и Ганс Майер, который был назначен членом исполнительного комитета в 2011 году.
Как говорится на официальном сайте "Боруссии", новым президентом клуба стал нынешний вице-президент Райнер Бонхоф, который собрал новую команду. Штефан Штегеманн из предыдущего состава Исполнительного комитета останется на своей должности. Бывший премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии (с 2010 по 2017 год) и фанатка Ханнелора Крафт и Роджер Брандтс, владелец гладбахской модной компании "Fynch and Hatton", стали новыми членами.
Gladbach: Rolf Königs weg, Rainer Bonhof neuer Präsident! https://t.co/rIAfJwx67i— BILD M'Gladbach (@BILD_MGladbach) March 19, 2024
Рольф Кёнигс сам предложил наблюдательному совету Бонхофа как своего преемника на посту президента: "Он является боруссом уже более 50 лет, был вице-президентом с 2008 года и является хорошим, правильным выбором на эту должность".
По информации Bild, Кёнигс и Майер имели проблемы со здоровьем. Уход Кёнигса стал определяющим моментом: босс "Гладбаха" был самым долгим руководителем Бундеслиги, он реорганизовал клуб, построил новый стадион и вернул его в Европу.
Популярное сейчас
- Тренер Жироны: Мы были обязаны отпустить Цыганкова в сборную Украины
- Сегодня сборная Украины узнает соперников на ОИ-2024
- Катастрофа Куртуа, Украина сыграет с грандом, новый претендент на Довбика. Главные новости за 19 марта
- Клуб немецкой Бундеслиги заинтересовался Довбиком
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО