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Зимний новичок Баварии Саша Бои пропустит несколько недель из-за травмы
Очередная травма новичка "красной машины"
fcBinside.de
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщила о травме защитника команды - Саши Бои.
Отмечается, что 23-летний футболист порвал мышцы задней поверхности левого бедра во время тренировки. Период его реабилитации займёт несколько недель.
Напомним, Бои перешел в "Баварию" из "Галатасарая" в январе 2024 года. С момента своего трансфера француз провел 2 матча в составе действующего чемпиона Бундеслиги.
ℹ️ Sacha Boey erleidet Muskelverletzung im Training.— FC Bayern München (@FCBayern) March 20, 2024
Gute Besserung, Sacha! ????
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