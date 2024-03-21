Зимний новичок Баварии Саша Бои пропустит несколько недель из-за травмы

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщила о травме защитника команды - Саши Бои.

Отмечается, что 23-летний футболист порвал мышцы задней поверхности левого бедра во время тренировки. Период его реабилитации займёт несколько недель.

Напомним, Бои перешел в "Баварию" из "Галатасарая" в январе 2024 года. С момента своего трансфера француз провел 2 матча в составе действующего чемпиона Бундеслиги.