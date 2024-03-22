Спортивный директор Баварии добавил двух экс-менеджеров Тоттенхэма к списку претендентов на замену Тухелю

Если "Баварии" не удастся подписать Хаби Алонсо на замену менеджеру Томасу Тухелю, который уходит в отставку этим летом, Макс Эберл составил список альтернативных вариантов.

Роберто Де Зерби, насколько известно, хорошо ценится среди мюнхенцев, хотя они также присматриваются к свободным агентам (и бывшим боссам шпор) Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

Xabi Alonso is known and is the preferred candidate. But: He [Max Eberl] also didn’t rule out Roberto de Zerbi from Brighton and José Mourinho. The name de Zerbi is certainly hotter at the moment than Mourinho. Antonio Conte, who has been out of management since 2023 following… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 22, 2024

"Хаби Алонсо известен и является приоритетным кандидатом. Но: он также не исключил Роберто Де Зерби из "Брайтона" и Жозе Моуринью. Имя итальянца сейчас, безусловно, более популярно, чем Моуриньо", - сообщает Кристиан Фальк в своей эксклюзивной колонке Fact Files. "Антонио Конте, который после ухода от "Тоттенхэма" в 2023 году является свободным агентом, также есть в списке "Баварии".

Кроме этого, журналист отмечает, что "Бавария" будет иметь лучшие аргументы, чтобы убедить Алонсо остаться в Германии. Во-первых, не придется переезжать из страны ни ему, ни его семье. Существует также преимущество относительно больших ресурсов по сравнению с остальными немецкими топ-клубами - то, чем "красные" не могут похвастаться в Англии.