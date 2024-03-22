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Спортивный директор Баварии добавил двух экс-менеджеров Тоттенхэма к списку претендентов на замену Тухелю

Германия

Об этом сообщает журналист Сaught Offside Кристиан Фальк

Спортивный директор Баварии добавил двух экс-менеджеров Тоттенхэма к списку претендентов на замену Тухелю

FotMob

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Если "Баварии" не удастся подписать Хаби Алонсо на замену менеджеру Томасу Тухелю, который уходит в отставку этим летом, Макс Эберл составил список альтернативных вариантов.

Роберто Де Зерби, насколько известно, хорошо ценится среди мюнхенцев, хотя они также присматриваются к свободным агентам (и бывшим боссам шпор) Жозе Моуриньо и Антонио Конте.

"Хаби Алонсо известен и является приоритетным кандидатом. Но: он также не исключил Роберто Де Зерби из "Брайтона" и Жозе Моуринью. Имя итальянца сейчас, безусловно, более популярно, чем Моуриньо", - сообщает Кристиан Фальк в своей эксклюзивной колонке Fact Files. "Антонио Конте, который после ухода от "Тоттенхэма" в 2023 году является свободным агентом, также есть в списке "Баварии".

Кроме этого, журналист отмечает, что "Бавария" будет иметь лучшие аргументы, чтобы убедить Алонсо остаться в Германии. Во-первых, не придется переезжать из страны ни ему, ни его семье. Существует также преимущество относительно больших ресурсов по сравнению с остальными немецкими топ-клубами - то, чем "красные" не могут похвастаться в Англии.

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Бавария (Мюнхен) Хаби Алонсо Жозе Моуриньо Антонио Конте Томас Тухель Роберто Де Дзерби
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Источник:
Christian Falk
Опубликовал: Александр Гресь
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