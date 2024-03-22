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Де Лигт - о своём положении в Баварии: У меня нет причин жаловаться
Центрбека пока всё устраивает в стане действующих чемпионов Бундеслиги
Sport Buzzer
Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о недовольстве своим положением в мюнхенском клубе.
"Когда я не играю, тут же начинаются слухи, что я не доволен и хочу уйти. Конечно, мне хотелось сыграть ещё в нескольких матчах, но у меня нет причин жаловаться. Я по-прежнему прекрасно провожу время в "Баварии", – сказал нидерландец Voetbal International.
В текущем сезоне де Лигт принял участие в 22 официальных матчах в составе "Баварии".
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Источник:VI
Опубликовал: Александр Бураков
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