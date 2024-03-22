Де Лигт - о своём положении в Баварии: У меня нет причин жаловаться

Защитник "Баварии" Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о недовольстве своим положением в мюнхенском клубе.

"Когда я не играю, тут же начинаются слухи, что я не доволен и хочу уйти. Конечно, мне хотелось сыграть ещё в нескольких матчах, но у меня нет причин жаловаться. Я по-прежнему прекрасно провожу время в "Баварии", – сказал нидерландец Voetbal International.