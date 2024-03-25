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Полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн продлил контракт с клубом

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Полузащитник Фрайбурга Максимилиан Эггештайн продлил контракт с клубом

Фото: SC Freiburg, Twitter

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Немецкий клуб "Фрайбург" и полузащитник Максимилиан Эггештайн договорились о продолжении сотрудничества. Стороны договорились не разглашать условия контракта. Также, 27-летний футболист был выбран партнерами по команде заместителем капитана перед началом сезона.

"Я здесь уже почти три года, а на самом деле кажется, что дольше - это свидетельствует о том, что я в правильном месте в Sport-Club. После финала Кубка и опыта в Европе мои ожидания даже превзошли мои желания", - говорит Максимилиан Эггештайн. "Мы на правильном пути, и я с нетерпением жду оставшегося времени, которое я проведу во Фрайбурге".

Спортивный директор Клеменс Хартенбах говорит: "С Макси многое из того, что мы ожидали, когда подписывали с ним контракт, материализовалось. Как в спортивном, так и в личном плане, он прекрасно подходит для СК и внес значительный вклад в наше позитивное развитие в последние годы. Макси - один из мозгов нашей команды, поэтому мы рады, что продлили с ним контракт".

Максимилиан Эггештайн перешел в СК из бременского "Вердера" летом 2021 года и с тех пор провел 116 матчей в футболке "Фрайбурга". Он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

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Фрайбург
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Источник:
Фрайбург
Опубликовал: Александр Гресь
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