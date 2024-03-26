Харри Кейн может сыграть в матче против Боруссии Д - Источник

Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернется к тренировкам с командой в среду, 27 марта. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Игрок может принять участие в субботнем матче против "Боруссии Дортмунд" в рамках 27-го тура Бундеслиги.

Напомним, что Кейн восстанавливается после травмы лодыжки, которую получил в поединке против "Дармштадта".