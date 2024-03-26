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Харри Кейн может сыграть в матче против Боруссии Д - Источник

Германия
Обновлено

Форвард возвращается к тренировкам

Харри Кейн может сыграть в матче против Боруссии Д - Источник

Фото: LondonWorld

Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернется к тренировкам с командой в среду, 27 марта. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Игрок может принять участие в субботнем матче против "Боруссии Дортмунд" в рамках 27-го тура Бундеслиги.

Напомним, что Кейн восстанавливается после травмы лодыжки, которую получил в поединке против "Дармштадта".

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Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Харри Кейн
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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