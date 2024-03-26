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Харри Кейн может сыграть в матче против Боруссии Д - Источник
Форвард возвращается к тренировкам
Фото: LondonWorld
Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернется к тренировкам с командой в среду, 27 марта. Об этом сообщает Bayern & Germany.
Игрок может принять участие в субботнем матче против "Боруссии Дортмунд" в рамках 27-го тура Бундеслиги.
Напомним, что Кейн восстанавливается после травмы лодыжки, которую получил в поединке против "Дармштадта".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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