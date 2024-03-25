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Гарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии

Англия

Я просто потерял дар речи (с)

Гарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что полузащитник "Арсенала" Деклан Райс будет капитаном команды в матче против Бельгии.

"Честно говоря, у меня нет слов. Я просто потерял дар речи, когда он сказал мне вчера вечером, что я буду капитаном. Я обнял его, пожал руку и сказал большое спасибо. Думаю, вы видите это по моему лицу - я немного потерял дар речи, если честно", - сказал Райс.

Деклану вручили повязку из-за травм Харри Кейна и Кайла Уокера.

Напомним, что товарищеский матч между сборными Англии и Бельгии состоится 26 марта. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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