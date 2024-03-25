Гарет Саутгейт назвал нового капитана сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что полузащитник "Арсенала" Деклан Райс будет капитаном команды в матче против Бельгии.

"Честно говоря, у меня нет слов. Я просто потерял дар речи, когда он сказал мне вчера вечером, что я буду капитаном. Я обнял его, пожал руку и сказал большое спасибо. Думаю, вы видите это по моему лицу - я немного потерял дар речи, если честно", - сказал Райс.