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Кейн возобновил тренировки в общей группе Баварии

Германия

Харри готовится к возвращению на поле

Кейн возобновил тренировки в общей группе Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернулся к командным тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что англичанин получил травму в матче 26-го тура Бундеслиги против "Дармштадта" (5:2), из-за которой он пропустил товарищеские игры своей национальной сборной с Бразилией (0:1) и Бельгией (2:2).

Следующий поединок в рамках чемпионата Германии "Бавария" проведёт 30 марта против дортмундской "Боруссии".

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Харри Кейн травма бавария
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Опубликовал: Александр Бураков
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