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Кейн возобновил тренировки в общей группе Баварии
Харри готовится к возвращению на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернулся к командным тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.
Напомним, что англичанин получил травму в матче 26-го тура Бундеслиги против "Дармштадта" (5:2), из-за которой он пропустил товарищеские игры своей национальной сборной с Бразилией (0:1) и Бельгией (2:2).
Следующий поединок в рамках чемпионата Германии "Бавария" проведёт 30 марта против дортмундской "Боруссии".
#FCBBVB-Vorbereitungen laufen: Kane teilintegriert - Neuer & Pavlović trainieren individuell! ????— FC Bayern München (@FCBayern) March 27, 2024
????️ Alle Infos zur heutigen Trainingseinheit: https://t.co/H4eHBrZs8Y#FCBayern #MiaSanMia
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