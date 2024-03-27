Кейн возобновил тренировки в общей группе Баварии

Нападающий "Баварии" Харри Кейн вернулся к командным тренировкам. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Напомним, что англичанин получил травму в матче 26-го тура Бундеслиги против "Дармштадта" (5:2), из-за которой он пропустил товарищеские игры своей национальной сборной с Бразилией (0:1) и Бельгией (2:2).

Следующий поединок в рамках чемпионата Германии "Бавария" проведёт 30 марта против дортмундской "Боруссии".