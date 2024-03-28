Ювентус и Милан поборются за защитника Вольфсбурга

По информации французского издания L'Equipe, итальянские клубы "Ювентус" и "Милан" заинтересованы в покупке защитника "Вольфсбурга" Максенса Лакруа. 23-летний футболист, сообщается, не против сделать следующий шаг в карьере.

"Ювентус" сделал запрос в немецкий клуб, чтобы изучить возможность летнего перехода. Отмечается, что "Милан", кроме Лакруа, рассматривает Лилиана Брассье из брестского "Динамо".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Вольфсбург" приобрел защитника у "Сошо" в 2020-м году за сумму около 5 млн евро. Сейчас рыночная стоимость игрока - 19,3 млн. В этом сезоне Лакруа сыграл в Бундеслиге и Кубке Германии 25 матчей, забил 2 гола и записал 1 ассист.