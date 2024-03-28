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Ювентус и Милан поборются за защитника Вольфсбурга

Германия
Обновлено

Туринцы связывались с клубом

Ювентус и Милан поборются за защитника Вольфсбурга

Фото: T. Groothuis/Witters/Presse Sports

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По информации французского издания L'Equipe, итальянские клубы "Ювентус" и "Милан" заинтересованы в покупке защитника "Вольфсбурга" Максенса Лакруа. 23-летний футболист, сообщается, не против сделать следующий шаг в карьере.

"Ювентус" сделал запрос в немецкий клуб, чтобы изучить возможность летнего перехода. Отмечается, что "Милан", кроме Лакруа, рассматривает Лилиана Брассье из брестского "Динамо".

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"Вольфсбург" приобрел защитника у "Сошо" в 2020-м году за сумму около 5 млн евро. Сейчас рыночная стоимость игрока - 19,3 млн. В этом сезоне Лакруа сыграл в Бундеслиге и Кубке Германии 25 матчей, забил 2 гола и записал 1 ассист.

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Источник:
lequipe.fr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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