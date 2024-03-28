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Алонсо останется в Байере, а главными кандидатами на пост тренера Ливерпуля являются Аморим и Де Дзерби - The Telegraph

Германия
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Бавария тоже ищет другие варианты

Алонсо останется в Байере, а главными кандидатами на пост тренера Ливерпуля являются Аморим и Де Дзерби - The Telegraph

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

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Британское издание The Telegraph сообщает, что наставник "Байера" Хаби Алонсо, скорее всего, останется в своем нынешнем клубе, несмотря на большой интерес от "Баварии" и "Ливерпуля".

Мерсисайдцы не верят, что Алонсо покинет "Байер". Поэтому главными кандидатами на должность главного тренера "Ливерпуля" являются Рубен Аморим из "Спортинга" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

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Что касается "Баварии", то основным кандидатом, в случае отказа Алонсо, является Ральф Рангник - главный тренер сборной Австрии. К Роберто Де Дзерби у мюнхенцев тоже есть интерес.

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Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Хаби Алонсо Байер (Леверкузен) Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Рубен Аморим
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Источник:
telegraph.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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