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Алонсо останется в Байере, а главными кандидатами на пост тренера Ливерпуля являются Аморим и Де Дзерби - The Telegraph
Бавария тоже ищет другие варианты
Фото: Squawka / Автор – неизвестен
Британское издание The Telegraph сообщает, что наставник "Байера" Хаби Алонсо, скорее всего, останется в своем нынешнем клубе, несмотря на большой интерес от "Баварии" и "Ливерпуля".
Мерсисайдцы не верят, что Алонсо покинет "Байер". Поэтому главными кандидатами на должность главного тренера "Ливерпуля" являются Рубен Аморим из "Спортинга" и Роберто Де Дзерби из "Брайтона".
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Что касается "Баварии", то основным кандидатом, в случае отказа Алонсо, является Ральф Рангник - главный тренер сборной Австрии. К Роберто Де Дзерби у мюнхенцев тоже есть интерес.
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