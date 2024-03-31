Бундеслига. Штутгарт – Хайденхайм 3:3. Лучшее дерби Баден-Вюртемберга в истории

Бундеслига. 27-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Хайденхайм 3:3

Голы: Гирасси 41, Штиллер 53, Ундав 90+8 – Нюбель 62 (аг), Кляйндинст 84, 85

До сегодня о дерби "Штутгарта" и "Хайденхайма" говорить было немного смешно, ведь в Бундеслиге их история противостояния насчитывала всего один матч. Но после такого вечера самое время начинать отсчёт дерби Баден-Вюртемберга. Потому что это был не матч, а форменное безумие.

Хотя предпосылок к этому вроде как не было никаких. "Штутгарт" выдал абсолютно монструозный первый тайм, один из лучших в новом году. Разрывали оппонентов вдоль и поперёк, разве что с реализацией были некоторые проблемы. Тем не менее, "Хайденхайм" казался обречённым.

В дебюте Ундав и Гирасси разыграли стенку, после чего Серу положил мяч в нижний угол, но мяч был отменён из-за минимального офсайда. Затем уже Гирасси вывел партнёра по атаке 1 на 1 – Ундав промахнулся. Как затем и Фюрих с очередного классного разрезающего паса Ундава. Ещё был сумасшедший сейв Мюллера после удара головой Гирасси.

Но нажим был такой сильный, что не пропустить до перерыва было нельзя. Роскошную комбинацию провели Штиллер, Ундав и Гирасси. В одно-два касания, с пяткой Дениза и элементарным завершением гвинейца ударом с метра. Такой "Штутгарт" не может не нравиться.

Сразу после перерыва шоу продолжилось. Очередной обостряющий пас Ундава на этот раз был оценен по достоинству, ведь Штиллер очень бережно распорядился моментом и удвоил перевес хозяев. На этом игра казалось сделанной, "Штутгарт" уже было вплотную приблизился к "Баварии", но арендованный из Мюнхена кипер хозяев был против.

Александр Нюбель на 62-й минуте оформил претендента на курьёз года. После корнера Кляйндинст несильно пробивал головой, Нюбель решил сразу зафиксировать в руки, а в итоге комичным образом отправил мяч в собственные ворот. Впрочем, тут же Силас ответил ударом в штангу. И вообще "Хайденхайм" успел развить не мог.

Пока не началась минута славы Кляйндинста. За меньше чем 60 секунд форвард сначала невероятным образом замкнул навес Бесте, воспользовавшись литургическим сном Миттельштедта в обороне. А сразу после розыгрыша с центра поля с фланга Миттельштедта пришёл ещё один навес на Кляйндинста, который сенсационным образом вывел гостей вперёд. При этом не забываем и о Нюбеле. Такой кросс вратарь его уровня должен снимать.

Но всё же похищения года не случилось. Миттельштедт исправился, на 8-й компенсированной минуте ассистировав Ундаву. Дениз в критический момент не растерялся, одним замахом убрал сразу двоих защитников, после чего сравнял счёт на табло. 3:3. "Штутгарт" продолжает показывать едва ли не лучший футбол в Германии прямо сейчас. Но с результатами не всё так гладко. В то время как "Хайденхайм" своим характером и дерзостью шокировал в очередной раз. Именно эти качества и сохранят дебютанту Бундеслиги его прописку на следующий сезон.

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Антон, Ито, Миттельштедт – Штенцель, Дауд (Каразор, 67), Штиллер – Фюрих (Мвумпа, 72), Мийо (Левелинг, 67) – Гирасси, Ундав

Хайденхайм: Мюллер – Траоре (Буш, 85), Майнка, Гимбер, Ференбах – Тойеркауф (Зесса, 70), Шеппнер – Динкчи, Пирингер (Доведан, 70), Бесте (Мэлоуни, 90) – Кляйндинст

Удаление: Доведан 90+6