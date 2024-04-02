Фрайбург заинтересован приобрести полузащитника Бохума

Янник Кейтель летом покинет "Фрайбург" и клуб Бундеслиги уже присмотрел ему замену. Руководство клуба видит полузащитника "Бохума" Патрика Остерхаге именно тем игроком, который хорошо впишется в структуру команды.

По информации издания, Sport-Club практически достиг договоренности с 24-летним центральным полузащитником о летнем трансфере. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 7 млн евро.

Добавим, что Патрик Остерхаге сыграл в этом сезоне 19 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.