Тухель назвал пять игроков, которые не сыграют в следующем матче Баварии

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель рассказал, кто из его подопечных пропустит матч 28-го тура чемпионата Германии против "Хайденхайма".

Поединок между "Баварией" и "Хайденхаймом" состоится 6 апреля, в 16:30 по киевскому времени.

Thomas Tuchel: "Manuel Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané, Aleks Pavlović (ill) and Nous Mazraoui are not in the squad tomorrow. Rapha Guerreiro is back in the squad. The problem is that all 5 players are out not because of rest, but all have problems. Therefore they are a doubt… pic.twitter.com/We9OtOe1E9