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Бундеслига. Айнтрахт – Вердер 1:1. Орлы снова теряют очки

Германия

Третья осечка Франкфурта кряду 

Бундеслига. Айнтрахт – Вердер 1:1. Орлы снова теряют очки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Вердер 1:1

Голы: Тута 76 – Велькович 62

"Айнтрахт" ещё три тура назад казался очевидным фаворитом на шестое место, которое гарантирует участие в ЛК (или ЛЕ в случае победы "Байера" в Кубке Германии). Но последние результаты подарили конкурентам шанс подобраться к "орлам". "Аугсбург" и "Фрайбург" уже по итогам этого тура могут сократить отставание до 3 пунктов.

Как и неделю назад против "Униона" (0:0), более слабый соперник в лице "Вердера" навязал "Айнтрахту" неудобный футбол, полностью отдав им мяч. Сегодняшняя игра была явно живее встречи в Берлине недельной давности, но "Айнтрахт" снова страдал в позиционной атаке. А многочисленные штрафные и корнеры не помогали создавать – со стандартов "Айнтрайхт" худшая команда лиги.

Поэтому "Вердеру" не составило труда в 5-й раз за год уйти на перерыв в гостевом матче с нулями на табло. Хотя моменты всё же были. У "музыкантов" Стаге после блестящей комбинации в центре поля вышел 1 на 1. Также опасно пробивал после стандарта Пипер. У хозяев был полумомент Мармуша.

Второй тайм был веселее, во многом благодаря браку со стороны обоих команд. В дебюте тайма "Вердер" подсветил слабость соперника на стандартах, на этот раз в оборонительной стадии. Дукш навесил со штрафного с фланга, и после удара Стаге Трапп отбил прямо на Вельковича, открывшего счёт. Но долго Стаге героем не был. Через 10 минут за грубый фол в центре поля он получил красную и оставил свою команду вдесятером.

"Айнтрахт" завёлся, быстро придавил соперника и сравнял. Нкунку классно забросил в штрафную на Туту, который ударом головой перекинул Цеттерера с нескольких метров. Но и Тута поддержал тренд, и после участия в голе отметился и со знаком минус. Наступил Агу на ахилл и тоже ушёл отдыхать пораньше.

9 компенсированных минут были напряженными, обе команды находили достаточно пространства на опустевшем поле, но реального шанса нарушить равновесие ни у одной из сторон не было. 1:1. "Айнтрахт" снова оступается, а "Вердер" наконец прерывает серию поражений, которая насчитывала 4 поединка.

Айнтрахт: Трапп – Коллинз (Ларссон, 65), Кох, Пачо – Дина-Эбимбе (Баойя, 57), Тута, Гетце, Макс (Нкунку, 65) – Шаиби (Ферри, 84), Мармуш, Кнауфф (Чендлер, 84)

Вердер: Цеттерер – Вайзер, Велькович, Фридль, Пипер (Малатини, 51), Агу (Деман, 89) – Битенкур (Гросс, 90), Линен, Стаге – Шмид, Дукш (Вольтемаде, 81)

Удаления: Тута 89 – Стаге 73

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