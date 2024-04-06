Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Штутгарт 0:1

Гол: Гирасси 64

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон (Ройс, 82), Хуммельс, Шлоттербек, Матсен (Мукоко, 82) – Забитцер (Байно-Гиттенс, 72), Джан – Санчо, Брандт (Нмеча, 65), Адейеми – Фюллькруг (Аллер, 82)

Штутгарт: Нюбель – Вагноман (Стергиу, 46), Штиллер, Ито, Миттельштедт – Каразор, Мийо (Дауд, 86) – Левелинг (Мвумпа, 85), Фюрих (Чжон Ву Ен, 68) – Гирасси, Ундав (Штенцель, 90)

Дортмунд к важному матчу сумел поставить на ноги лидера полузащиты Марселя Забитцера. В остальном Эдин Терзич выставил вполне предсказуемый стартовый состав, включая Карима Адейеми на позиции левого инсайда. У "Штутгарта" же были сюрпризы, вызванные проблемами в центре обороны (бан Антона, травмы Загаду и Руо).

На этом фоне Себастьян Хёнесс поставил опорника Штиллера в защиту, а его место занял Мийо (обычно одна из десяток). Также неожиданным стал выход Левелинга на позиции правого вингера, при этом Джейми без мяча садился пятым защитником в линию – количеством оборонцев пытались компенсировать недостаток их качества, а также лёгкую опорную зону.

Команды с первых минут задали высокий темп игры, играли с высокой интенсивностью. Но при этом им куда лучше удавалось нейтрализовать друг друга, нежели строить свою игру. До перерыва у каждой из сторон было всего по одному моменту: сначала гости после фирменной стенки Миттельштедта и Фюриха навесили на Гирасси, который с выгодной позиции не сумел нанести чёткий удар головой.

В ответ Дортмунд имел очевидный шанс после контратаки: Хуммельс классно начал быструю атаку разрезающей передачей на Адейеми, который вырвался 1 на 1 с кипером после того, как Вагноман невовремя потерял равновесие. Впрочем, Нюбель был на высоте и выиграл дуэль, своевременно сблизившись. В целом до перерыва Дортмунд был несколько предпочтительнее, больше бил и конкретнее атаковал, особенно через фланг Адейеми.

Именно против Адейеми была направлена замена в перерыве – ЦЗ Стергиу вышел вместо Вагномана, которого Карим разрывал на ускорении. И вторая половина началась уже с атаки "шваб" левым флангом. Миттельштедт после очередной стенки искал Гирасси в штрафной прострелом, но Хуммельс остановил одного из лучших голеадоров Бундеслиги этого сезона. А затем Рюэрсон неожиданно потерялся под давлением, позволил Фюриху зайти по лицевой вглубь штрафной и навесить на Левелинга – тот тоже не смог нанести плотный удар из шикарной позиции.

Особенно во втором тайме прослеживалось желание обоих команд забаррикадировать центр, в ущерб флангам. Но если гости не допускали больших разрывов между линий, то у Дортмунда как всегда свистела опорная зона. Сначала "Боруссия" пропустила опасный проход Левелинга справа, после которого гости вполне могли претендовать на пенальти, но судья простил прыжок Шлоттербека в ноги Джейми после того, как тот нанёс неточный удар.

Но вскоре "Боруссия" таки провалилась. Штиллер перехватил передачу в свою штрафную и быстро начал контратаку быстрым пасом на Фюриха. Тот дважды обыгрался в стенку с Гирасси, что позволило дуэту выбраться из зоны, где соперники превосходили их числено в два раза. Затем Серу развернул атаку направо пасом на Левелинга, который прострелил обратно на Гирасси. Гвинеец открылся между линий и зарядил в ближнюю девятку.

В концовке "Боруссия" давила по полной. Хаотично, но всё же. Шлоттербек с пары метров обязан был сравнивать счёт, добивая мяч в пустые ворота после удара Нмечи головой. Мукоко едва не вывел Санчо на вратаря в быстрой атаке. БД продемонстрировала характер, билась как могла. Но им всё время чего-то не хватало, чтобы таки сломить слаженное сопротивление соперника.

0:1. "Штутгарту" повезло урвать важнейшую победу. В равном выездном матче против прямого конкурента. "Швабы" переиграли соперника на тонких нюансах, в ключевые моменты матча оказавшись на порядок организованнее своего оппонента. Так что своё везение они заслужили. Таким образом "Штутгарт" сравнялся с "Баварией" по очкам и на 7 пунктов оторвался от "РБ Лейпцига" и "Боруссии", которые в финальные 6 туров оспорят последнюю путёвку в Лигу Чемпионов.