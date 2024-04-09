Вингер Баварии хочет продлить контракт со своим клубом, несмотря на финансовые условия сделки

Лерой Зане, правый вингер "Баварии", готов продлить контракт с мюнхенским клубом.

По информации Bayern & Germany, для игрока новое соглашение - это не только деньги. Футболист стремится достичь своих целей, одной из которых является финал Лиги чемпионов 2025 года в Мюнхене. Именно поэтому Зане готов продлить контракт с "Баварией", даже если получит лучшие в финансовом плане предложения от других клубов.

У Лероя контракт завершается в июне 2025 года.