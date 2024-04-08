Кейн возвращается на Эмирейтс. Арсенал – Бавария. Прогноз матча 1/4 ЛЧ на 09.04.2024

Харри Кейн вернётся в родной Лондон, чтобы противостоять своим извечным врагам из "Арсенала" уже в составе "Баварии". Для "канониров" это первый четвертьфинал за 14 лет, но их форма в нынешнем сезоне выглядит куда предпочтительнее. Так что фаворита в паре предсказать трудно.

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-я игра

9 апреля. Лондон, Эмирейтс

Арсенал – Бавария 22:00

Трансляция – Megogo

Арсенал

"Арсенал" проводит действительно выдающийся сезон, лидируя в АПЛ по итогам 31 тура. Впрочем, если к борьбе за чемпионство подопечные "канониры" в последние сезоны приучили, то вот в Лиге Чемпионов им ещё предстоит заявить о себе. Артета вывел клуб в 1/4 финала впервые с времён Арсена Венгера, но их путь в восьмёрку лучших не отличался уверенностью.

"Арсенал" довольно легко финишировал первым в группе B, превзойдя ПСВ, кризисную "Севилью" и "Ланс". Хотя последние и шокировали вице-чемпионов Англии волевой победой на "Боллар-Делелис". А вот потом пошли нервы. "Порту" шикарно нейтрализовал лондонцев в домашнем матче. Не допустили ни единого удара в створ за счёт низкого блока и даже умудрились забить. В итоге "Арсенал" добыл путёвку дальше лишь в драматичной серии пенальти.

На матч против "Баварии" Микель Артета не сможет рассчитывать только на Тимбера. Слева в защите ожидается Кивер – вряд ли Зинченко поставят напротив экс-партнёра по "Сити" Лероя Сане, который запросто может разорвать украинца, если тот окажется без поддержки. Также стоит ждать Жоржиньо в центре поля, который должен обеспечить необходимый команде контроль и устойчивость к прессингу.

Бавария

"Бавария" катастрофически провалилась после нового года, и уже на следующих выходных "Байер" может отобрать у них титул чемпионов Германии. Не подняло настроение фиаско от дебютантов Бундеслиги "Хайденхайма" (3:2) на выходных, которые разорвали баварцев после перерыва камбеком с 0:2. Суицидальные перфоманс Упамекано и Кима чётко дали понять, почему Тухель предпочитает им обоим посредственного Дайера.

На фоне провала на внутренней арене всё, что остаётся – Лига Чемпионов, ради баталий в которой Тухеля и звали. В групповом этапе "Бавария" была традиционно мощна (16 очков), хотя обе игры с "Копенгагеном" вызвали вопросы. Как и выезд к кризисному "Лацио" в 1/8, где Мюнхен тоже встретили компактным блоком. Но затем Тухелю всё же удалось вернуть "Баварию" к заводским настройкам, и благодаря дубль Харри Кейна они взяли уверенный реванш на "Альянц Арене".

На "Арсенал" в ворота должен вернуться Мануэль Нойер. Также недавно восстановились Сане и Коман, пропускавшие игру на выходных. Павлович также ожидается в старте после недавнего повреждения. Из потерь – только Саша Боэ.

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Статистика и факты

Харри Кейн забил 14 голов в дерби против "Арсенала". Больше, чем Тьерри Анри и Эммануэль Адебайор.

Кейн – лучший бомбардир нынешнего розыгрыша ЛЧ (6 голов) наравне с Мбаппе, Холандом и Гризманном.

"Бавария" выбивала "Арсенал" при трёх последних встречах в плей-офф – в 2005-м, 2013-м и 2014-м годах.

"Бавария" не проигрывала в 6 из 9 последних визитов в Англию (4 победы, 2 ничьи).

Ориентировочные составы

Арсенал: Райя – Вайт, Салиба, Габриэл, Кивер – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Хавертц, Троссар

Бавария: Нойер – Киммих, Де Лигт, Дайер, Дэвис – Павлович, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Арсенал – Бавария от UA-Футбол

Обе команды имели проблемы в позиционной атаке в 1/8: "Арсенал" осторожничал и атаковал ограниченными силами, "Бавария" просто слаба в этом компоненте при Тухеле. Оба наставника любят перестраховаться на решающий матч, так что ждём сухого поединка. "Канониры" на "Эмирейтс" в ЛЧ не пропускали, "Бавария" же наверняка сделает ставку на домашнюю игру. Ставка: "Арсенал" не проиграет + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.59.