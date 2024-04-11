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Александер Нюбель останется в воротах Штутгарта в следующем сезоне

Германия

Об этом сообщает Bild

Александер Нюбель останется в воротах Штутгарта в следующем сезоне

Getty images / Автор Roland Krivec

Новина українською

Срок аренды Нюбеля в "Штутгарте" заканчивается в конце этого сезона. Однако швабы и "Бавария" договорились о том, что голкипер останется в команде еще один год.

В дополнение, Нюбель подпишет новый пятилетний контракт с мюнхенским клубом до 2030 года. Это четкое заявление о том, что боссы "Баварии" имеют долгосрочную веру в него и видят в нем вратаря будущего, который заменит Мануэля Нойера.

В "Штутгарте" Нюбелю соответственно увеличат зарплату (примерно 3 млн евро), учитывая предстоящий сезон на международной арене. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Добавим, что немецкий голкипер в этом сезоне провел 29 матчей, из которых 12 отстоял на ноль.

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Источник:
Bild
Опубликовал: Александр Гресь
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