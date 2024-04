Александер Нюбель останется в воротах Штутгарта в следующем сезоне

Срок аренды Нюбеля в "Штутгарте" заканчивается в конце этого сезона. Однако швабы и "Бавария" договорились о том, что голкипер останется в команде еще один год.

В дополнение, Нюбель подпишет новый пятилетний контракт с мюнхенским клубом до 2030 года. Это четкое заявление о том, что боссы "Баварии" имеют долгосрочную веру в него и видят в нем вратаря будущего, который заменит Мануэля Нойера.

