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Александер Нюбель останется в воротах Штутгарта в следующем сезоне
Об этом сообщает Bild
Getty images / Автор Roland Krivec
Срок аренды Нюбеля в "Штутгарте" заканчивается в конце этого сезона. Однако швабы и "Бавария" договорились о том, что голкипер останется в команде еще один год.
В дополнение, Нюбель подпишет новый пятилетний контракт с мюнхенским клубом до 2030 года. Это четкое заявление о том, что боссы "Баварии" имеют долгосрочную веру в него и видят в нем вратаря будущего, который заменит Мануэля Нойера.
Alexander Nübel is set to sign a new 5-year deal at FC Bayern and will be loaned out to Stuttgart for another season [@AgardiJulian, @BILD] pic.twitter.com/I5pRXFjrQu— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 10, 2024
В "Штутгарте" Нюбелю соответственно увеличат зарплату (примерно 3 млн евро), учитывая предстоящий сезон на международной арене. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Добавим, что немецкий голкипер в этом сезоне провел 29 матчей, из которых 12 отстоял на ноль.
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