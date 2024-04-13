Бундеслига. 29-й тур

Штутгарт, Мерседес Бенц Арена

Штутгарт – Айнтрахт 3:0

Голы: Гирасси 11, Ундав 17, Левелинг 37

"Штутгарт" продолжает уверенной поступью шагать в направлении Лиги Чемпионов, добыв свою 20-ю победу в сезоне в матче против "Айнтрахта". Несмотря на кадровые потери и сложный календарь на финише, подопечные Себастьяна Хёнесса продолжают исправно набирать очки. Теперь до их лигочемпионовской мечты остаётся всего 9 очков, которые нужно набрать в 5 финальных турах.

Рецепт победы "шваб" этим вечером был почти классическим: агрессивная и крепкая оборона, быстрый транзит и качественный финишинг. Первый пункт был ключевым, и тем эффектнее, что команда справилась без основного голкипера Александр Нюбеля, а также с Леонидасом Стергиу справа в защите, который сегодня лишь во второй раз за сезон вышел в стартовом составе.

Хозяева с первых минут всерьёз захватили инициативу. В первые 20 минут "Айнтрахт" был целиком прижат к своей трети и владел мячом менее 30% при том. Иронично, что "орлы" при этом успели дважды пропустить в быстрой атаке. Уже на 11-й минуте "швабы" перехватили мяч в центре поля, и в два паса вывели Гирасси 1 на 1. Штиллер блестяще разрезал из глубины, а Серу уверенно реализовал выход, забив свой 25-й гол в кампании. Таким образом превзойдя клубный рекорд Марио Гомеса.

Ещё через 5 минут Кох не устоял под прессингом Ундава и потерял мяч в опасной близости от ворот. Дениз мог отдавать на Гирасси, но вместо этого мастерски расшатал Пачо и безапелляционно пробил в дальний нижний угол. Офсайдная ловушка "орлов" дрогнула ещё раз ещё через 20. Ундав на этот раз не пожадничал и своевременным пасом запустил Левелинга. Джейми выскочил на Траппа и издевательски легко пробил вратарю в домик. 3:0 до перерыва.

К чести "Айнтрахта", они не бросили играть и после перерыва были ближе к 3:1, нежели к 4:0. Едва не забил бывшему клубу Мармуш, не успев откликнуться на прострел Шаиби вдоль вратарской. Также египтянин опасно пробивал на силу после штрафного с метров 17. Напоследок Макс добротно приложился издали, но резервный вратарь Бредлов не был намерен пропускать. 3:0. "Швабы" снова сравнялись с "Баварией". Отрыв от 4-го места – 7 очков.

Штутгарт: Бредлов – Стергиу, Антон, Ито, Миттельштедт – Каразор (Дауд, 78), Штиллер – Левелинг, Фюрих (Мийо, 66) – Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 78)

Айнтрахт: Трапп – Бута, Кох, Пачо, Нкунку (Макс, 66) – Хасебе (Младенович, 85), Ларссон (ван де Бек, 66) – Кнауфф (Экитике, 46), Баойя (Коллинз, 65) – Шаиби, Мармуш