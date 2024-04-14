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Реал Мадрид, Бавария и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Байера
Джереми Фримпонг может сменить клуб
Фото: The Peoples Person
Полузащитник "Байера" Джереми Фримпонг заинтересовал "Баварию", "Реал Мадрид" и "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Caughtoffside.
По имеющеся информации, представители 23-летнего нидерландца ведут переговори с "Манчестер Юнайтед" и "Баварией". Отмечается, что его могут выкупить за 40 миллионов евро, если активируют клаусулу к началу Евро 2024.
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Напомним, за этот сезон Фримпонг сыграл в 26 матчах в чемпионате Германии, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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