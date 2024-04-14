Бавария контактировала с агентом Зинедина Зидана

Мюнхенский клуб ищет преемника Тухелю, который покинет команду в конце этого сезона. Руководство баварцев думает о бывшем тренере "Реала" Зинедине Зидане, который несколько дней назад признался, что хочет вернуться на тренерскую скамью.

По информации испанского издания, "Бавария" в течение последних нескольких дней контактировала с его агентом, чтобы выразить свою заинтересованность в его возможном подписании. Имена Нагельсманна, Флика и Моуринью уже неоднократно упоминались как возможные кандидаты на пост тренера, но последний шаг из Мюнхена указывает на тренера, который выиграл три подряд титула Лиги чемпионов в составе мадридского клуба.

Добавим, что в этом сезоне "Бавария" рискует закончить сезон без трофея впервые с 2011 года. Мюнхенский клуб еще продолжает свои соревнования в Лиге чемпионов, зато в Бундеслиге сегодня может потерять математические шансы на чемпионство в случае победы "Байера" над "Вердером".