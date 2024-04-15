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Один из игроков Вердера решил покинуть расположение команды накануне матча с Байером

Германия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Один из игроков Вердера решил покинуть расположение команды накануне матча с Байером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчерашний поединок в Леверкузене запомнился разгромной победой хозяев и долгожданным чемпионством в Бундеслиге. Впрочем, для "Вердера" это поражение является не единственной неприятной ситуацией за последние несколько дней.

Как сообщил директор бременцев Клеменц Фриц, Наби Кейта узнал, что не будет играть против "Леверкузена" с самого начала, и решил не садиться в автобус с командой и уехал домой. Руководство клуба поговорит с полузащитником и его агентом о последствиях и о том, как действовать дальше.

Напомним, что Наби Кейта перешел в "Вердер" летом прошлого года из "Ливерпуля" свободным агентом. В этом сезоне за немцев полузащитник провел лишь 5 матчей (107 минут).

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Вердер (Бремен) Байер (Леверкузен) Наби Кейта
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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