Один из игроков Вердера решил покинуть расположение команды накануне матча с Байером

Вчерашний поединок в Леверкузене запомнился разгромной победой хозяев и долгожданным чемпионством в Бундеслиге. Впрочем, для "Вердера" это поражение является не единственной неприятной ситуацией за последние несколько дней.

Как сообщил директор бременцев Клеменц Фриц, Наби Кейта узнал, что не будет играть против "Леверкузена" с самого начала, и решил не садиться в автобус с командой и уехал домой. Руководство клуба поговорит с полузащитником и его агентом о последствиях и о том, как действовать дальше.

