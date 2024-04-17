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Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ

Германия

Экс-голкипер мюнхенцев ответил на вопрос о звезде "ПСЖ"

Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан рассказал, входила ли в планы мюнхенского клуба покупка нападающего "Пари Сен Жермен" Килиана Мбаппе.

"Это не был конкретный план. Вытащить его из Парижа было невозможно. У Холанда, с другой стороны, был пункт об отступных в контракте с "Боруссией Дортмунд". Если бы мы не учли это, это было бы халатностью. Поиск лучших нападающих Европы и их отбор входил в наши обязанности", - цитирует немца Bayern & Germany в X.

Напомним, с июля 2021 года по май 2023 Кан занимал должность председателя правления "Баварии".

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Оливер Кан Килиан Мбаппе трансфер бавария “ПСЖ”
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Опубликовал: Александр Бураков
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