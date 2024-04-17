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Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ
Экс-голкипер мюнхенцев ответил на вопрос о звезде "ПСЖ"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан рассказал, входила ли в планы мюнхенского клуба покупка нападающего "Пари Сен Жермен" Килиана Мбаппе.
"Это не был конкретный план. Вытащить его из Парижа было невозможно. У Холанда, с другой стороны, был пункт об отступных в контракте с "Боруссией Дортмунд". Если бы мы не учли это, это было бы халатностью. Поиск лучших нападающих Европы и их отбор входил в наши обязанности", - цитирует немца Bayern & Germany в X.
Напомним, с июля 2021 года по май 2023 Кан занимал должность председателя правления "Баварии".
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