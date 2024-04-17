Кан: Мбаппе в Баварии? Его невозможно было вытащить из ПСЖ

Бывший вратарь "Баварии" Оливер Кан рассказал, входила ли в планы мюнхенского клуба покупка нападающего "Пари Сен Жермен" Килиана Мбаппе.

"Это не был конкретный план. Вытащить его из Парижа было невозможно. У Холанда, с другой стороны, был пункт об отступных в контракте с "Боруссией Дортмунд". Если бы мы не учли это, это было бы халатностью. Поиск лучших нападающих Европы и их отбор входил в наши обязанности", - цитирует немца Bayern & Germany в X.