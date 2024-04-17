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Защитником Айнтрахта интересуются два клуба АПЛ

Германия

Об этом сообщает Флориан Платтенберг

Защитником Айнтрахта интересуются два клуба АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Франкфуртский "Айнтрахт" проводит этот сезон хорошо, учитывая то, что команда идет шестой в Бундеслиге и имеет шанс попасть в еврокубки. Ее игроки часто находятся на радаре у различных топ-клубов Европы и это тоже не является исключением.

Защитником "Айнтрахта" Уильямом Пачо интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль". 22-летний футболист может покинуть клуб летом, если кто-то заплатит за него от 50 до 60 миллионов евро за трансфер. Он является ключевым игроком, контракт которого в "Айнтрахте" рассчитан до 2028 года.

Добавим, что Уильям Пачо в этом сезоне провел 39 матчей и отметился лишь одной результативной передачей.

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Источник:
Флоріан Платтенберг
Опубликовал: Александр Гресь
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