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Защитником Айнтрахта интересуются два клуба АПЛ
Об этом сообщает Флориан Платтенберг
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Франкфуртский "Айнтрахт" проводит этот сезон хорошо, учитывая то, что команда идет шестой в Бундеслиге и имеет шанс попасть в еврокубки. Ее игроки часто находятся на радаре у различных топ-клубов Европы и это тоже не является исключением.
Защитником "Айнтрахта" Уильямом Пачо интересуются "Арсенал" и "Ливерпуль". 22-летний футболист может покинуть клуб летом, если кто-то заплатит за него от 50 до 60 миллионов евро за трансфер. Он является ключевым игроком, контракт которого в "Айнтрахте" рассчитан до 2028 года.
???? News Willian #Pacho | Arsenal and Liverpool are still interested in Pacho and inquired about him. Eintracht Frankfurt is aware / #LFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 16, 2024
➡️ The 22 y/o is allowed to leave Eintracht in the summer if someone pays between €50-60m in transfer fees. This price tag has been set. #SGE… pic.twitter.com/8ZBdvdi3lt
Добавим, что Уильям Пачо в этом сезоне провел 39 матчей и отметился лишь одной результативной передачей.
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