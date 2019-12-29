Кулусевски не собирается переходить в Интер в январе

Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски не собирается менять клубную прописку посреди сезона. Напомним, ранее интерес к игроку проявляли "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Если думать только о будущем, то можно забыть о настоящем. Поэтому в данный момент я думаю лишь о том, чтобы совершенствоваться каждый день. Не знаю, что произойдет в будущем.

Я сосредоточен на развитии. Решение о будущем приму в конце сезона", – цитирует Кулусевски SVT.