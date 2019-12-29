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Кулусевски не собирается переходить в Интер в январе

Италия
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Юный хавбек не намерен менять клуб посреди сезона

Кулусевски не собирается переходить в Интер в январе
Новина українською

Полузащитник "Пармы" Деян Кулусевски не собирается менять клубную прописку посреди сезона. Напомним, ранее интерес к игроку проявляли "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

"Если думать только о будущем, то можно забыть о настоящем. Поэтому в данный момент я думаю лишь о том, чтобы совершенствоваться каждый день. Не знаю, что произойдет в будущем.

Я сосредоточен на развитии. Решение о будущем приму в конце сезона", – цитирует Кулусевски SVT.

Напомним, Кулусевски выступает за "Парму" на правах аренды из "Аталанты". В этом сезоне на счету 19-летнего игрока 4 гола и 7 ассистов в 19 матчах.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Парма (Парма) Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Деян Кулусевски
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