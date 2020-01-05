Серия А. Лацио начинает год так же, как и закончил предыдущий

Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - "Лацио" 1:2

Голы: Балотелли 18 - Иммобиле 42 (пен.), 90+1

Удаление: Чистана 40 (Б, прямая красная)

11 матчей в лиге подряд без поражений и с хотя бы двумя забитыми мячами, восемь побед подряд в лиге плюс победа в Суперкубке над "Ювентусом", разговоры вокруг о борьбе за Скудетто - несмотря на все это, "Лацио" не должен был расслабляться в начале нового года. Ведь три последние гостевые победы он вырывал лишь после 88-ой минуты. В Ломбардию из-за дисквалификации не приехали Лейва и лучший ассистент лиги Луис Альберто. И главное - "орлы" слишком часто проваливались в важные моменты. В Брешии, как и в Кальяри, пришлось отыгрываться. И вновь удалось. Похоже, ментальные силы команды Симоне Индзаги неистощимы.

В дебюте матча "Лацио" вроде бы все давалось легко - и прорывы через центр поля, и фланговые атаки. Проблемой было передерживание мяча, обычно Корреа, отошедшим на позицию Альберто. Потому ударов по воротам почти не было, Луличу закрутить слева не удалось. А ошибка Луиса Фелипе при банальном забросе позволила Балотелли освободиться, покатить мяч в угол и сделать интересный дубль - первый гол в Серии А в двух десятилетиях подряд. И от этого шока "Лацио" оправился нескоро. Да и его давление не приносило опасные удары. Попытка Кайседо была слабой. "Брешия", набравшая семь очков в четырех предыдущих матчах, и ныне держалась неплохо.

Гости нашли свой гол. И удаление соперника. Чиро Иммобиле, не забивавший в четырех последних матчах во всех турнирах и игравший слабо, в окружении четверых нашёл пас пяткой. На Кайседо, заваленного Чистаной прямо перед вратарем. И второй тайм они начали осадой. Вновь Лулич пробивал, и на этот раз Йоронену пришлось прыгать. Однако в целом хозяева держались неплохо, разбивали игру на фолы. Даже иногда атаковали. А Лаццари продолжил "традицию" Корреа - завозился с мячом в решающий момент, Кайседо вновь пробил плохо. Скорости лишь снижались к удовольствию "Брешии".

Тем не менее, "Лацио" вновь вырвал победу. В четвертый раз подряд в гостях после 88-ой минуты, в третий раз подряд после 90-ой. Еще один банальный заброс Милинкович-Савич переправил на Кайседо, тот отдал назад вновь слабому Иммобиле, а Чиро пробил слабо, но на противоходе. И забил свой 19-й гол в сезоне в целом и 12-ый своей команды в последние 15 минут матчей. Просто невероятная живучесть!