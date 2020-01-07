Рома продлила контракт с основным защитником

Итальянская "Рома" объявила о продлении контракта с Александаром Коларовым. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Теперь серб пробудет в команде до лета 2021 года. За время выступления в составе "волков" (а сейчас идет уже третий сезон), он провел 113 матчей и забил 17 голов.

"Я благодарен клубу за новый контракт, это большая честь. Моя цель - продолжать совершенствоваться, а также помочь клубу выполнить поставленные цели", - поделился своими эмоциями Коларов.

Ранее стало известно, почему "Црвена Звезде" не сумела подписать сербского защитника.