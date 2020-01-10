Ювентус хочет продлить Дибалу, увеличив форварду зарплату на 3 миллиона

Туринский "Ювентус" хочет продлить контракт с одним из главных форвардов команды. Речь идет о Пауло Дибале.

По данным Goal, стороны в начале следующей недели сядут за стол переговоров. Туринцы готовы повысить игроку зарплату на 3 миллиона евро (с 7 до 10).

Действующая сделка расчитана до 2022 года. Дибала перешел в "Ювентус" в 2015. За четыре с половиной сезона он отыграл 137 матчей и забил 59 голов.

Летом он был в шаге к переходу в "Тоттенхэм", однако в последний момент трансфер сорвался.