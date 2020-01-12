Серия А. Рома - Ювентус 1:2. Победа осени 2019-го над январем 2020-го

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Ювентус" 1:2

Голы: Перотти 68 (пен.) - Демираль 3, Криштиану Роналду 10 (пен.)

"Рома": Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Верету (Кристанте 66), Диавара, Дзаньоло (Ундер 35), Лоренцо Пеллегрини, Перотти (Калинич 82), Джеко

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Демираль (Де Лихт 19), Бонуччи, Сандро, Рабио, Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Данило 69), Дибала (Игуаин 69), Криштиану Роналду

Предупреждения: Верету 9, Коларов 15, Манчини 26, Кристанте 82, Калинич 83, Флоренци 90+4 - Пьянич 12, Де Лихт 32, Куадрадо 45+1

"Рома" закончила 2019-й год 22-мя очками из 27-ми возможных, а "Ювентус" - двумя поражениями от "Лацио" под огнём критики. Однако в первом матче 2020-го года первые уже наошибались в обороне и уступили дома "Торино" (0:2), несмотря на 31 удар по воротам. А вторые как раз заставили "Кальяри" ошибаться и разгромили его. И в отчетном матче повторилась "Рома"-2020. А "Юве" был больше похож на вариант осени-2019. Бледно, неуверенно в обороне. Но победно.

Первое, что бросалось в глаза в этом матче - потери мяча в обороне. Их было очень много, причем у "Ювентуса" - больше. Именно после них были показаны почти все жёлтые карточки. Также отметим 10:3 по ударам по воротам и 20:3 по "кроссам" в первом тайме. В пользу "Ромы". Впрочем, все это не имело значения. Поскольку удары римлян, как и против "Торино", были ужасны. И поскольку "Ювентус" обеспечил себе первую победу над "Ромой" на "Олимпико" после пяти матчей без нее уже в дебюте.

Ошибки столпов центральной оси "Ромы" оказались фатальными. Демираль, в шестой раз подряд вытеснивший Де Лихта из стартового состава, правой ногой замкнул заброс со штрафного удара. Тогда Смоллинг, привезший пенальти неделю назад, не достал мяч. А вскоре Дибала перехватил ужасный пас Лопеса Верету в районе линии штрафной и был сбит уже в ней. Криштиану Роналду, перехвативший так же у игроков "Кальяри", забил свой восьмой гол в шести последних матчах лиги.

В первом тайме команды еще обменялись моментами. Рабио заблокировал удар Пеллегрини на линии ворот при лежащем Щесны. Роналду прорвался, пробил из-под защитника, и Лопес потащил одной рукой. Во втором "Рома" также старалась, часто оказывалась с мячом в штрафной Щесны. Серия из трех сумасшедших ударов Джеко и Ундера закончилась рукой Сандро. "Юве" даже пришлось выпустить защитника Данило вместо игрока атаки Рэмзи. Но после пенальти Перотти разве что Пеллегрини не попал с 12-ти метров.

Туринцы все же закончили первый круг лиги первыми. Криштиану Роналду забивает. Высокий прессинг работает. Есть на чем строить игру. А римляне потеряли четвёртое место и вынуждены серьёзно задуматься. Они играют совсем неплохо, стараются. Но ужасно неточны, и в обороне, и в атаке. Команда Паулу Фонсеки провалилалсь в том, чего он и боялся - начале атак. Ей приходится надеяться, что первые туры года - лишь повторение первых туров сезона. А далее, как и тогда, все наладится.