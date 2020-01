Лидер Ромы порвал крестообразные связки в матче с Ювентусом

В матче 19-го тура итальянской Серии А столичная "Рома" принимала туринский "Ювентус". Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" (2:1 в пользу "бьянконери").

20-летний итальянский хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи, попав словно под танк после столкновения с Адриеном Рабьо и Матейсом Де Лигтом. Футболист покинул поле в слезах и сразу же отправился в римскую клинику "Вилла Стюарт". В ближайшее время он будет прооперирован, как сообщает пресс-служба "джаллоросси".

Nicolo Zaniolo just did this against Juventus on a day number 3151 since Inter won a trophy.#Zaniolo #RomaJuve pic.twitter.com/1pRYzCdBwn