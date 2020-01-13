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Лидер Ромы порвал крестообразные связки в матче с Ювентусом

Италия
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Лидер Ромы порвал крестообразные связки в матче с Ювентусом
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В матче 19-го тура итальянской Серии А столичная "Рома" принимала туринский "Ювентус". Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" (2:1 в пользу "бьянконери").

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20-летний итальянский хавбек "Ромы" Никола Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена и повреждение мениска на 31-й минуте встречи, попав словно под танк после столкновения с Адриеном Рабьо и Матейсом Де Лигтом. Футболист покинул поле в слезах и сразу же отправился в римскую клинику "Вилла Стюарт". В ближайшее время он будет прооперирован, как сообщает пресс-служба "джаллоросси".

Сроки восстановления после подобных травм обычно составляют от шести до девяти месяцев. Таким образом, итальянец не появится на поле до конца сезона.

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В статье: Ювентус (Турин) Рома (Рим) Николо Дзаньоло
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