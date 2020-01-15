Конте: Интеру нужны дешёвые варианты на трансферном рынке

Главный тренер "Интера" Антонио Конте планирует искать дешевые варианты на трансферном рынке, об этом он рассказал для Goal.

"У нас нет больших денег, руководство ясно выразилось по этому поводу. Нам нужно тщательно искать варианты, чтобы извлечь пользу из сложившегося. Клубу нужны дешёвые варианты на трансферном рынке, иначе, я думаю, будет тяжело. У нас есть определённые варианты и идеи, и если появится возможность, то мы усилимся. Если нельзя чего-то добиться финансами, следует проявить ум и находчивость".

Ранее была информация, что миланский клуб близок к приобретению полузащитника "Тоттенхэм Хотспур" Кристиана Эриксена. Также "Интер" проявляет интерес к форварду "Челси" Оливье Жиру.