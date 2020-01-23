Пиоли: Нам нужно вернуть Милан на то место, где он всегда находился

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о главных целях его команды в текущем сезоне.

"Сейчас мы находимся на подъеме и нам следует продолжать в том же духе. Нам предстоит очень долгий путь, нужно быть сосредоточенным каждую игру.

Наша цель - улучшить позиции в чемпионате и вернуть "Милан" на то место, где он всегда находился. Не нужно думать на какой позиции мы будем 24-го мая (последний тур чемпионата). Каждая игра для нас очень важна", - заявил Пиоли.

На данный момент "Милан" имеет серию побед из трех матчей. Завтра они сыграют против "Брешии".