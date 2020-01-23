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Пиоли: Нам нужно вернуть Милан на то место, где он всегда находился

Италия
(1 голосов)

Путь предстоит очень сложный

Пиоли: Нам нужно вернуть Милан на то место, где он всегда находился
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли рассказал о главных целях его команды в текущем сезоне.

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"Сейчас мы находимся на подъеме и нам следует продолжать в том же духе. Нам предстоит очень долгий путь, нужно быть сосредоточенным каждую игру.

Наша цель - улучшить позиции в чемпионате и вернуть "Милан" на то место, где он всегда находился. Не нужно думать на какой позиции мы будем 24-го мая (последний тур чемпионата). Каждая игра для нас очень важна", - заявил Пиоли.

На данный момент "Милан" имеет серию побед из трех матчей. Завтра они сыграют против "Брешии".

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В статье: Стефано Пиоли Милан
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
23.01.2020 в 20:31
Это куда? На 10е, 11е место?
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